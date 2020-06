Truffa dello specchietto, coppia bloccata dalla Squadra Volante e denunciata

FERMO - Continuano i controlli della polizia. Fra gli interventi quello sulla costa dove la Volante è intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino vittima della truffa dello specchietto. L’uomo, mentre viaggiava in auto in una strada stretta, aveva sentito un rumore sordo sullo specchietto retrovisore lato passeggero ed era stato inseguito da un soggetto che gli aveva imputato di aver danneggiato con il suo, lo specchietto retrovisore della propria auto, chiedendo il risarcimento diretto del danno.



In zona erano presenti due agenti, liberi dal servizio, i quali hanno chiesto l’immediato intervento della Volante.I due autori della truffa, un uomo e una donna, sono stati accompagnati in questura e riconosciuti come responsabili di altre analoghe truffe sul territorio nazionale. Dopo gli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e allontanati dal territorio con un foglio di via obbligatorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA