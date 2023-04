​Fermo, la polizia non allenta la morsa su Lido Tre Archi: sequestrati un coltello e 10 grammi di droga. Due denunciati

FERMO- Non allenta la morsa della Polizia a Fermo, in particolare nella zona di Lido Tre Archi già oggetto di diversi controlli da parte egli agenti. Nelle ultime due settimane, giusto per citare alcuni numeri, sono stati effettuati 86 posti di controllo, 1500 identificazioni, 7 verifiche di esercizi pubblici e 1187 controlli alle auto (con cinque sequestri).

LEGGI ANCHE: Lotta allo spaccio: denunciato un pusher straniero, segnalati 4 giovani assuntori

Le ultime operazioni

Tra le ultime operazioni vanno segnalate 85 contravvenzioni per irregolarità legate al codice della strada e due sequestri riguardanti un coltello e dieci grammi di droga. Due le denunce per l'occasione.