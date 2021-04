Dalle rapine alle risse, valanga di reati da quando aveva 15 anni: giovane in fuga intercettato dalla polizia

FERMO - Lesioni personali continuate, furti aggravati in concorso, furti in abitazioni, incendi, danneggiamenti a seguito di incendio, furti aggravati, ricettazioni, rapine, risse, danneggiamenti, violazioni delle norme sulle armi, porto abusivo d’arma, resistenze a pubblico ufficiale, minacce, atti persecutori, violazioni del foglio di via obbligatorio, interruzione di pubblico servizio, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono queste le tipologie dei reati commessi da un giovane poco più che ventenne residente nella nostra provincia con una elevata prevalenza di furti e reati contro il patrimonio perpetrati a decine, soprattutto la notte, nei Comuni della costa fermana e maceratese in meno di un decennio. Si, perché il “ricco” pedigree del soggetto è iniziato quando di anni ne aveva solo 15 ed è proseguito in un crescendo di reati che non è stato frenato neppure dalle condanne.

Per limitare la spirale di violenza, la Divisione Anticrimine della Questura di Fermo ha proposto e ottenuto la sottoposizione del giovane alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ma il ragazzo, appena conosciute le decisioni della magistratura, si è dato alla latitanza per non subire interruzioni alla sua escalation criminale. Fino a pochi giorni fa, quando la sua libertà è terminata. Ora è obbligato a restare in casa negli orari notturni e nel Comune di residenza dal quale potrà allontanarsi solo se autorizzato, a presentarsi periodicamente presso un ufficio della polizia.

