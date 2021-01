Con l'auto senza patente da 10 anni, in casa nascondeva un katana giapponese lunga un metro

FERMO - Controlli di polizia e finanza su un'auto. Il fiuto del cane ha segnalato la presenza di droga ma, malgrado l’attenta perquisizione, determinata anche dal fatto che il conducente aveva precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, non ha consentito di trovare la droga segnalata.

La polizia ha quindi accompagnato lo straniero presso la sua abitazione e controllato, sempre con l’ausilio dell’unità cinofila, anche un furgone in uso. A casa è stata però scovata, ben occultata, una katana giapponese della lunghezza complessiva di un metro. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato. Gli operatori hanno inoltre accertato che lo straniero, fermato mentre conduceva un autoveicolo, non era in possesso da oltre dieci anni della patente di guida; è stato pertanto multato e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

