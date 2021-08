Bypass e tubi nascosti, ruba acqua e luce ai vicini: ma alla fine lo scroccone del palazzo viene smascherato

FERMO - Le spese di acqua e corrente? Le pagano i vicini, finché non se ne accorgono. È finito nei guai un quarantenne fermano, smascherato dalla polizia per aver rubato fornitura idrica ed elettrica dal condominio per un periodo prolungato.

Deve aver pensato, l’uomo, residente in un condominio abitato da numerose famiglie, che non pagare le bollette, scaricandole sugli altri, potesse essere un’ottima soluzione. Così ha iniziato ad utilizzare l’acqua del proprietario di un altro appartamento. Da un paio di anni a quest’ultimo arrivavano fatture più salate per l’utilizzo idrico. A suonare strani sono stati in particolare i consumi rilevati anche quando la casa non era occupata. Così, il proprietario ha iniziato ad insospettirsi.



La scelta

Inizialmente ha pensato ad una perdita nelle tubature, ma è risultato tutto in ordine. Contattato il servizio tecnico, dopo i controlli di routine non si sono notate anomalie. Una verifica più approfondita ha consentito di accertare, però, che un altro condomino, in garage, aveva praticato un foro nel muro ed intercettato la mandata a valle del contatore, innestandovi un tubo flessibile con un rubinetto difficile da individuare, perché coperto da un pannello in cartongesso. L’episodio è stato presto segnalato alla polizia, arrivata insieme ad un idraulico, che ha chiuso l’allaccio abusivo. Il ladro d’acqua è stato denunciato per furto aggravato. Ma i poliziotti si sono posti un altro interrogativo: se quest’uomo ruba l’acqua e non paga le spese condominiali lamentando le sue difficoltà economiche, potrebbe essersi allacciato allo stesso modo anche per altre utenze? La risposta non si è fatta attendere. Verificando i contatori comuni del fabbricato, si è scoperto che il denunciato aveva elaborato un bypass con due fili, ben nascosti, che uscendo dal contatore condominiale garantivano energia a costo zero anche all’abitazione del ladro. Fili staccati, quindi, e seconda denuncia per furto aggravato.

