La polizia ferma tre pregiudicati e uno evaso dai domiciliari

FERMO - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio della zona costiera, gli agenti di polizia hanno notato la presenza di un romeno, B.M., subito riconosciuto come pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato e denunciato per evasione. Sempre a Lido di Fermo, l’attività di osservazione degli agenti della Volante ha permesso di sottoporre a controllo un’auto con a bordo tre soggetti pluripregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Dopo i controlli di rito, l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo in quanto la conducente, era senza patente. Per tutti e tre è scattata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Fermo. Continua incessante da parte del Commissariato di Fermo l’attività di controllo del territorio che sarà incrementata nei prossimi giorni dall’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.