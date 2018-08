Blitz della polizia sulla costa sequestrati coltelli e diverse armi bianche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO Controlli sulla costa fermana da parte della Questura di Fermo, che nelle operazioni straordinarie compiute lo scorso lunedì, si è concentrata a Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Lo scopo dei controlli, che hanno visto partecipare la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica, il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e la Polizia Stradale di Fermo, è stato volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche, lo sfruttamento della prostituzione e la prevenzione dei reati predatori.Nel corso delle attività sono stati fatti posti di controllo con numerosi individui e veicoli controllati che hanno portato ad elevare alcune sanzioni per violazione delle norme del codice della strada. Inoltre si è proceduto al controllo di alcuni esercizi commerciali, in prevalenza bar della costa.Nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria sono state effettuate delle perquisizioni nell’abitato di Lido Tre Archi che hanno prodotto il sequestro di diversi coltelli ed altre armi bianche. L' attività costituisce il prosieguo di tutti i servizi che vengono svolti dalla Polizia ormai da diversi mesi sempre con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine, della Polizia stradale e delle varie Polizie locali interessate per competenza di zona.