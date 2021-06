Lo spacciatore viaggia in pullman e poi tenta la fuga fra i bagnanti, bloccato e denunciato dalla polizia

FERMO - Giro di vite della polizia sui pullman. Gli ultimi controlli hanno portato a individuare uno spacciatore. A Casabianca i poliziotti sono saliti su un bus e hanno visto un giovane che si è improvvisamente alzato dal posto e ha cominciato a fuggire con un piccolo zaino sulle spalle. Nei pressi del posto che aveva abbandonato, il cane ha trovato un piccolo involucro con più di 4 grammi di hashish.

Il fuggitivo ha tentato di far perdere le proprie tracce, nascondendo lo zainetto sotto un'auto e togliendosi la maglietta per disperdersi tra i bagnanti. Ma i poliziotti non lo hanno perso di vista e dopo aver recuperato lo zaino hanno raggiunto e bloccato il giovane. Nello zaino 45 dosi già pronte per lo spaccio di hashish, per un peso di 50 grammi, e un involucro con la stessa sostanza di 73 grammi, oltre ad alcune banconote di vario taglio e a un bilancino. I 120 grammi di droga sono stati sequestrati e il giovane segnalato all’autorità giudiziaria.

