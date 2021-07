In auto senza assicurazione e ubriachi al volante: giro di vite sulle strade con multe e denunce

FERMO Continuano i controlli delle forze dell’ordine. Sotto la lente, durante il fine settimana ormai alle spalle, soprattutto le aree della movida: piazze, luoghi di ritrovo, chalet e zone dei lungomare sono state presidiate. Al setaccio più di 80 esercizi pubblici con circa 150 persone identificate e poco più di 40 mezzi sottoposti ad accertamenti; nei confronti dei conducenti di questi sono state elevate 16 multe sia per la mancanza di documentazione che per il mancato uso delle cinture di sicurezza, per la guida con il cellulare e per la patente scaduta; quattro le auto senza assicurazione che sono state caricate sui carri attrezzi. All’opera, in particolare, le Volanti della Questura che hanno anche effettuato le indagini su due episodi di cui abbiamo già riferito nell’edizione di ieri.



Gli episodi

Si tratta della violenta lite in centro a Porto San Giorgio, con un giovane africano e un uomo dell’Est Europa che si sono affrontati con colli di bottiglie di vetro: il responsabile del violento ferimento è stato accompagnato in Questura e denunciato per lesioni personali aggravate. L’altro episodio è l’incendio di un’auto in via Faleria a Porto Sant’Elpidio. Il rogo è doloso e ora sono in corso le indagini per risalire all’autore. Queste indagini sono state condotte da polizia, carabinieri, finanza e polizie locali dei centri maggiori (Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio) con il bilancio tirato da parte della Questura. Tira le somme sul weekend anche il comando provinciale dei carabinieri con la raffica di controlli e la tolleranza zero all’abuso di alcol. In particolare due le persone denunciate dai militari. Gli automobilisti in questione sono stati sorpresi al volante nonostante avessero alzato troppo il gomito prima di mettersi alla guida.



Le contestazioni

Gli uomini di una gazzella del Norm, coordinati dal maresciallo maggiore Paolo De Angelis, hanno denunciato un 20enne di Montegiorgio risultato positivo al test con etilometro mentre era alla guida della sua Lancia Ypsilon. A Monterubbiano, invece, militari della locale stazione, agli ordini del luogotenente David Falconieri, hanno denunciato un 24enne dello stesso centro che, dopo essere stato sorpreso alla guida della sua utilitaria, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica di alcol o droghe. Un accertamento resosi necessario poiché manifestava, stando alla guida del suo veicolo, condizioni di alterazione evidente. Per entrambi i giovani sono scattate sia la denuncia che il ritiro della patente di guida per i provvedimenti di competenza da parte della Prefettura fermana.

