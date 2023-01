FERMO - L’anno nuovo che inizia con l’aggiudicazione delle prime gare su opere pubbliche legate al Pnrr. Come da scadenza, sono già due gli interventi che sono stati aggiudicati in questi giorni. Per la precisione quello sull’efficientamento energetico (luce e riscaldamento) del Teatro dell’Aquila aggiudicato dalla ditta Sam Costruzioni di Monte San Giovanni Campano e quello sulla manutenzione della piscina comunale che verrà eseguita dalla ditta Generazione Edile srl di Afragola.



Per il primo si tratterà di lavori che potranno far conseguire un miglioramento in termini energetici del teatro. Opera che nasce essenzialmente dalla necessità di rendere l’edificio maggiormente performante dal punto di vista energetico e progetto al quale nel giugno 2022 sono stati riconosciuti per tale obiettivo fondi Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) pari a 400mila euro. Ai quali se ne aggiungono altri 80mila per il fatto che la gara d’appalto è stata avviata prima della fine dell’anno, oltre al cofinanziamento da parte del Comune di 200 mila euro. Il secondo intervento riguarda invece l’aggiudicazione dei lavori per la manutenzione della piscina comunale, in particolare su solai e pavimentazione sempre con fondi Pnrr pari a 200mila euro cui si aggiungono altri 40mila euro per l’avvio della gara entro il 31 dicembre 2022.

La soddisfazione di Calcinaro

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Paolo Calcinaro: «Si tratta delle prime due aggiudicazioni di lavori legati a fondi Pnrr per cui le gare sono state avviate già nel mese scorso e per le quali, proprio perché la procedura è partita prima del termine del 2022, oltre all’importo assegnato vengono riconosciute risorse aggiuntive. Opere importanti che vedono dunque la fase di aggiudicazione e che testimoniano la validità e la bontà di progetti per cui è valsa l’attribuzione di fondi del Pnrr. In questi due casi si va ad intervenire sul gioiello cittadino, in tema di efficientamento dell’energia e sulla piscina, punto di riferimento sportivo nel territorio e non solo». «Sulle opere pubbliche legate al Pnrr, che saranno molto importanti per la città, si è lavorato molto sia nella progettazione che nella presentazione nei tempi - ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani - per cui un ringraziamento agli uffici comunali per quanto fatto. In particolare per questi due interventi si tratta di lavori nel primo caso per il miglioramento energetico del teatro che su una struttura sportiva cittadina molto nota e frequentata».