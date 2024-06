FERMO Il dato del capoluogo non si discosta di molto dalla media provinciale e regionale. FdI è saldamente primo partito, anche se con percentuali meno roboanti rispetto al Fermano, con il 31,2% dei consensi contro il 35 provinciale. Inverso il trend per il Pd, che nei 40 Comuni si ferma al 21%, mentre a Fermo città sale al 24,4%. Più o meno stessa tendenza anche per le altre forze nel campo del centrodestra ed in quello progressista.

APPROFONDIMENTI LE AMMINISTRATIVE/4 Elezioni Comunali, tutti i sindaci eletti in provincia di Fermo

La media

Un po’ meno della media provinciale sia per Forza Italia che per la Lega, (9,8 contro 8% per gli azzurri e 6,7 contro 8 per il Carroccio). Equivalente il dato del Movimento 5 stelle, 10% contro il 9,2 della media provinciale, registra uno dei risultati migliori del Fermano la lista Alleanza Verdi e Sinistra, che sfiora il 7% contro il 5,3 nel Fermano. La premier Giorgia Meloni è la più votata a livello di preferenze, ne colleziona 1.887, quasi la metà sul totale dei voti del suo partito, bene anche Matteo Ricci, che a Fermo primeggia nella lista Dem con 775 preferenze.

Il margine tra centrodestra e centrosinistra, sommando il dato delle diverse forze, è abbastanza equilibrato, con i partiti al governo nazionale che superano di poco il 46% e quelli del centrosinistra, comprendendo i 5 Stelle, di qualche decimale sopra al 41. Buon risultato per la lista Pace terra dignità di Michele Santoro, ad una manciata di voti dal 4%. Non sfondano le forze dell'area di centro Stati Uniti d'Europa ed Azione.