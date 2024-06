FERMO - È tutto pronto per l’edizione estiva della più ambita manifestazione dedicata al menswear internazionale. Dall’11 al 13 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze si svolgerà l’edizione numero 106 di Pitti Uomo. Vi parteciperanno 790 brand, di cui il 43% esteri, che presenteranno le collezioni Primavera/Estate 2025. Una decina quelli provenienti dal Fermano.

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE Ippodromo, corse e omaggio agli chef: al San Paolo di Montegiorgio calendario da gourmet

La moda maschile italiana si presenterà a Firenze forte dei dati relativi al 2023, anno in cui si è assistito ad una prosecuzione del trend positivo sul fronte delle vendite estere. l’import ha palesato una flessione del -2,6% (per 6,9 miliardi di euro). Come indicano i dati ISTAT, l’export relativo al periodo gennaio-dicembre 2023 ha messo a segno un incremento del +6,5% sul 2022, per un totale di circa 9,5 miliardi di euro. La prima destinazione è risultata la Francia, in aumento del +16,8%, che ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, pari a una quota del 12,2% sul totale. Seguono Germania (a quota 10,3%) e Stati Uniti (con uno share del 9,3%). Mentre la Svizzera – hub logistico/commerciale di molte griffe del settore – dopo la buona performance sperimentata nell’anno precedente (+14,1%), nel 2023 è scivolata al quarto posto a fronte di una dinamica negativa del -26,5%. Infine, la Cina risulta in crescita del +13,9% (6,8% sul totale). Il primo bimestre del 2024 ha tendenze meno positive. Secondo i dati diffusi da Cnmi – Camera Nazionale della Moda Italiana l’export di abbigliamento, tessile, pelletteria e calzature ha registrato un calo del 5%.