Il loro pitbull morde un carabiniere: spacciatrici prese con coca e tanti soldi

FERMO – Hanno scagliato il loro pitbull contro i carabinieri e tentato di scaricare la cocaina nel water, ma alla fine le due donne sono state arrestate.Il blitz è scattata a Lido Due Archi, in un’abitazione che i poliziotti avevano già identificato come sospetta per il continuo via vai e, soprattutto, dopo aver sorpreso qualche passante con in tasca la cocaina. Momenti concitati durante il blitz: le due donne hanno opposto resistenza aizzando anche il loro pitbull, che ha azzannato al braccio un militare, poi finito all’ospedale. Quando i carabinieri sono entrati una delle due donne stava cercando di disfarsi della cocaina gettandola nel water. Ma i militari hanno comunque trovato circa 50 grammi di cocaina pura, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 14mila euro in contanti, un’agenda sulla quale era riportata la contabilità dei proventi illeciti ricavati e i nominativi della clientela, ora al vaglio degli inquirenti, un telefono cellulare utilizzato per i contatti. Le due donne, una romena 40enne ed una 59enne di origine uruguaiana, sono state arrestate, le indagini continuano sulla lista dei clienti.