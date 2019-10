Piedi pesanti e ubriachi al volante: raffica di multe con il nuovo Trucam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Guida pericolosa, velocità eccessiva, ubriachi al volante: la polizia stradale di Fermo, diretta dal commissario capo Ernesto Bamonti, ha avviato un programma di controlli a tappeto con un ulteriore giro di vite.Previsto l’impiego della strumentazioni di ultimissima generazione di cui il reparto è stato recentemente dotato. Tra le nuove attrezzature c’è anche il telelaser Trucam che, oltre a rilevare la velocità, realizza anche il filmato del comportamento tenuto dal conducente alla guida del veicolo, togliendo ogni dubbio sull’effettivo infrazione commessa. Il primo servizio con questa strumentazione è stato effettuato in questi giorni sulle arterie considerate più a rischio per gli automobilisti e ha prodotto, in poche ore, la contestazione di 17 violazioni di cui 9 per eccesso di velocità e velocità pericolosa e 2 infrazioni per guida sotto l’influenza dell’alcol. Sono state anche ritirate 2 patenti, sequestrato un veicolo e decurtati complessivamente 49 punti.