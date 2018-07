Fermano ancora una volta in fiamme, un vasto incendio sul Lungotenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Fermano ancora una volta in fiamme. Un altro incendio nell'entroterra che ha tenuto impegnate le squadre dei Vigili del fuoco di Fermo e di San Benedetto per domare le fiamme. L'incendio si è sviluppato in contrada Boara di Fermo, non lontano da Piane di Monte Giorgio e dall'Ippodromo San Paolo. A dare l'allarme e chiamare i pompieri sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 115. L'incendio ha coinvolto un'ampia zona, estendendosi per circa milla metri quadrati di vegetazione e sterpaglie sul Lungotenna.Diversi negli ultimi giorni i roghi sviluppatisi a macchia di leopardo un po' in tutto il Fermano, dalla costa all'entroterra, domati grazie agl interventi tempestivi ma senza che nessuno sia riuscito a stabilire quali siano le cause all'origine degli incendi.