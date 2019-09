Persecuzioni, pedinamenti e botte perché esce: compagno arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Inferno in casa, tormenta la ragazza rendendole la vita impossibile: arrestato e posto ai domiciliari.Si tratta di una una giovane coppia che convive da pochi anni in provincia. Ma la vita di lei, nell'ultimo anno, è diventata impossibile. Violenze psicologiche e sessuali, violenze ripetute ed un atteggiamento persecutorio stenuante. Furiosi litigi, pedimaneti anche sul posto di lavoro e botte anche solo per essere uscita di casa. E l violenza psicologica per ottenre rapporti sessuali. La ragazza, però, ha spezzato il filo dell'incubo rivolgendosi alla Polizia. Ora l'uomo è a i domiciliari.