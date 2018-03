E' morto Peppino Principe Il re della fisarmonica aveva 91 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ scomparso all’età di 91 anni Peppino Principe, uno dei più apprezzato fisarmonicisti al mondo. Era pugliese di nascita e dopo aver girato il mondo aveva scelto le Marche, Porto San Giorgio in particolare, per trascorrere l’ultima parte della sua vita. Si è spento nella serata di ieri all’ospedale Murri dove era stato ricoverato per un malore.Per chi l’aveva appena visto, qualche giorno fa, nonostante età e acciacchi, sembrava che Peppino stesse bene. Sempre con tanti progetti in mente e con la sua solita vivacità di spirito, stava cercando una sistemazione per i suoi strumenti, un patrimonio di 80 anni. Poi il malore che si è rivelato fatale.