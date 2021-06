Geometra diventa imprenditore e nel garage del padre produce portafogli che vende nel mondo

MONTE URANO - Un diploma da geometra, il lavoro (che non soddisfa in pieno) nella calzatura, l’attesa dell’esito di un concorso pubblico e un hobby, quello di realizzare portafogli. Poi arriva la pandemia che Francesco Ripani, 32 anni, trasforma in una spinta positiva per il suo futuro.

Converte il garage dove il padre realizza le scarpe in un laboratorio per la produzione di portafogli in pelle, che disegna e fabbrica completamente a mano. E nel giugno di un anno fa fonda Leather Things.



La riconversione

«Un giorno ho provato a fare un portafogli per me ed è riuscito bene, così, verso la fine del 2019 ho fatto delle prove. L’attività mi piaceva e ha cominciato a pensare ad un futuro nel settore della pelletteria» racconta il giovane monturanese che punta su qualità, sostenibilità e personalizzazione del prodotto per attirare i clienti. Gli strumenti sono i social, in particolare Instagram, e le vendite online. Francesco, per ora fa tutto da solo. Dalla progettazione del prodotto fino al marketing e alla vendita. I portafogli vengono realizzati esclusivamente e completamente a mano. «Impiego dalle 3 alle 4 ore e mezza per realizzare un portafoglio» afferma Francesco che in una fase di lavorazione utilizza 6 grane di carta vetrata, poi il prodotto viene rifinito da alcune pomate e cere particolari che arrivano dal Giappone. Proprio reperire l’attrezzatura adatta per la produzione è stata una difficoltà incontrata da Francesco: «Alcuni attrezzi che utilizzo arrivano dalla Corea, altri dal Giappone. Un’altra difficoltà è stata individuare il tipo di pellame adatto. Mentre la più recente è arrivata con la piattaforma online a cui mi ero appoggiato. Sono corso ai ripari e sto realizzando un e-commerce di proprietà».



L’e-commerce

Il giovane imprenditore racconta anche le prime esperienze con le vendite online, con i clienti che volevano vedere un video in diretta per accertarsi delle modalità di produzione del portafogli. Oppure delle richieste di informazione che arrivavano a mezzanotte: «Rispondevo la mattina seguente ma il potenziale cliente aveva già comprato altrove» conferma Francesco che poi aggiunge: «In base alla mia esperienza, servono una piattaforma e una procedura d’acquisto snella e veloce. Il cliente non vuole perdere tempo».

