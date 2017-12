Scoppia una gomma sull'A14, mamma e due figli al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Incidente in A 14 causato dalla scoppio di una gomma. E’ accaduto in autostrada, nel tratto tra Pedaso e Grottammare in direzione sud, coinvolta una famiglia di Brescia diretta in Puglia. Lo scoppio della gomma si è verificato al chilometro 299, all’altezza della curva che precede la galleria di Grottammare. Sulll’auto, un’Alfa a 4 porte, stava viaggiando una famiglia di quattro persone di Brescia, diretta in Puglia per trascorrervi il Capodanno con i parenti, quando lo scoppio di una gomma ha fatto sbandare la vettura facendola finire prima a sinistra e poi a destra. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Croce Verde Valdaso che ha trasportato la mamma e i due figli, di 9 e 12 anni, all’ospedale di San Benedetto del Tronto per accertamenti. Grande spavento per tutta la famiglia.