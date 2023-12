FERMO - In settimana, Piazza del Popolo è stata interessata da lavori di pulizia e lucidatura del loggiato, partendo da quello di San Rocco. Un restyling che non veniva effettuato da circa 15 anni ed ha restituito un aspetto più gradevole ed una tonalità più chiara alla pavimentazione.

Lavori arrivati per presentare il cuore pulsante del centro storico nelle migliori condizioni in vista delle settimane natalizie in cui, complice anche la pista di pattinaggio allestita a centro piazza, si prevede al capoluogo un’affluenza costante. I primi riscontri, la scorsa settimana all’apertura dell’attrazione, sono stati positivi. Ma oltre al pattinaggio ci sono chiaramente le attività commerciali del centro, insieme all’offerta culturale. Parte infatti mercoledì 6 dicembre, e proseguirà fino ad inizio maggio, la doppia mostra a Palazzo dei Priori dedicata ad Antonio Ligabue e Giuseppe Pende, con l’esposizione di oltre 80 opere.

Un evento che si accompagna alla sezione di opere lingee di recente inaugurazione, alla nuova entrata delle Cisterne romane ed il nuovo museo archeologico inaugurato lo scorso maggio. «La piazza può essere di tutti, di giovani e famiglie che si divertono pattinando, quanto di chi vi cerca storia e cultura ed è un aspetto che stiamo evidenziando come mai prima» nota il sindaco Calcinaro.