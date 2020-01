Fermo, passeggia e trova gioielli in un campo: erano il bottino di un furto in casa

PORTO SANT'ELPIDIO - Stava facendo una passeggiata in una zona di campagna, vicino alla costa, quando si è imbattuto in alcune piccole scatole contenenti monili in oro e ha avvisato la polizia. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno recuperato tutti i gioielli che, alle prime verifiche, sono risultati rubati in alcune abitazioni del territorio.

La polizia ha quindi contattato il proprietario che aveva presentato denuncia, residente a Porto Sant’Elpidio, che si è recato in questura riconoscendo come propri gli oggetti ritrovati. I monili sono stati quindi riconsegnati al legittimo proprietario.

