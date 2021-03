Parrucchiere resta aperto e sfida i divieti in zona rossa: «Ho l'affitto da pagare e un figlio da mantenere»

FERMO - La sua protesta contro la chiusura forzata, Claudio Fiori, l’aveva annunciata sui social. «Cominciamo a mettere i tendaggi per domani», aveva scritto martedì sera. I tendaggi in questione sono i fogli di carta da regalo che il titolare della parrucchieria-barberia “La pecora mannara” ha attaccato alle vetrate del suo negozio in viale Trieste, a Fermo. Il locale, ieri mattina, è rimasta aperto, nonostante l’ingresso del Fermano in zona rossa e la serrata di tutta una serie di attività, tra le quali, appunto, la sua.

«Non voglio fare il sovversivo – precisa Fiori –, cerco solo di difendere il diritto sacrosanto al lavoro, sancito dall’articolo 1 della Costituzione, nel rispetto di tutte le regole previste in questo contesto». I clienti, quelli affezionati, hanno solidarizzato con lui, sostenendolo in una scelta che, come già successo per un ristorante di Montegranaro rimasto aperto quando non avrebbe potuto, divide e fa discutere.



Telefonate sono arrivate anche da qualche collega che, invece, non ha trovato il coraggio di alzare la serranda. «Mi hanno chiamato in tanti. Qualcuno – fa sapere il parrucchiere – per esprimermi vicinanza e dirmi che stavo facendo la cosa giusta, altri per prenotare un appuntamento in negozio. Erano pronti a farsi multare pur di dimostrarmi il loro appoggio. L’opinione pubblica sta cambiando. La gente è stufa, non ne può più. Ho detto di no a tutti perché volevo che fosse un atto dimostrativo, un modo per attirare l’attenzione sulla situazione in cui versa la nostra categoria e non solo quella». La notizia dell’apertura “fuorilegge” s’è diffusa rapidamente e, a stretto giro, il parrucchiere ha ricevuto la visita delle forze dell’ordine. «Non so di preciso chi fosse, perché non ho aperto. So solo che hanno cominciato a bussare con forza alla porta. Per poco, non la buttavano giù», racconta. Qualche curioso ha fatto capolino davanti al negozio.

La pattuglia è rimasta lì attorno per un po’, prima di andarsene. Poi è arrivata la telefonata della polizia municipale: «Mi hanno detto che sapevano quello che stavo facendo e che era un avvertimento. La mia paura non è tanto di ricevere la multa, quanto di incorrere in un’ulteriore chiusura», dice il parrucchiere. Che fino lunedì terrà il negozio chiuso, ma che è pronto a proseguire la protesta se la prossima settimana il Fermano resterà in zona rossa.

«Fra dieci giorni devo pagare l’affitto. Ho un figlio da mantenere. Ormai so come funzionano i ristori dello Stato. C’è troppa confusione, non mi fido», spiega. «Sono pronto anche ad accettare regole più ferree – prosegue –, a rimettere i guanti e a maggiori restrizioni. Quello che chiedo è solo di poter fare il mio lavoro. Aspetterò fino a lunedì. Se la zona rossa dovesse continuare, dovrò per forza attrezzarmi. Ho bisogno di lavorare e mi sembra folle che a me e a tutti gli altri sia vietato questo diritto».



Da qui l’invito ai colleghi ad alzare la voce. Ma anche agli addetti delle altre categorie penalizzate dalle chiusure, perché – conclude Fiori – «questa è una battaglia di tutti».

