Parrucchiere aggredito con un bastone dal dentista geloso dell’ex moglie

FERMO - La tresca andava avanti da tempo ma i due amanti non avevano messo in conto la reazione dell’ex marito che nonostante fosse separato era possessivo geloso. Un noto dentista romano è stato condannato in primo grado a sette mesi di reclusione dal tribunale di Teramo per aver aggredito e malmenato l’amante della sua ex moglie, un noto parrucchiere del Fermano. I fatti si sono svolti sulla spiaggia di Tortoreto dove il parrucchiere si era recato per incontrare la sua bella spasimante.E’ qui che l’ex marito si è presentato per cogliere la coppia sul fatto. E’ arrivato e ha subito aggredito l’amante dell’ex moglie picchiandolo con un bastone di legno, procurandogli lesioni a un braccio. Subito dopo l’aggressione il parrucchiere si è fatto accompagnare al pronto soccorso.Ma il dentista lo ha seguito fino all’ospedale di Nereto sempre più che mai deciso a completare l’aggressione che aveva iniziato, tanto che l’amante, impaurito, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Ne sono seguite denunce e accuse. Nei giorni scorsi presso il tribunale di Teramo si è tenuta l’udienza. Durante il processo il parrucchiere fermano ha dichiarato di aver ricevuto in precedenza minacce dall’ex marito della sua amante il quale più volte gli aveva detto che prima o poi gliela avrebbe fatta pagare. Il giudice ha sentito anche alcuni testimoni tra cui il bagnino che era in spiaggia e una donna che ha assistito alla scena e che il dentista ha scaraventato a terra perché era intervenuta nella discussione. Il parrucchiere, difeso dagli avvocati Igor Giostra e Roberto Calcinari dello Studia Iuris di Fermo, da parte sua ha confermato per intero la sua versione. Il giudice alla fine ha condannato il dentista al sette mesi di reclusione, pena sospesa senza menzione, e al pagamento dei danni alla parte civile.