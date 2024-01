FERMO Sei maxi progetti in corso per il rilancio del centro storico e soprattutto un finanziamento in arrivo (forse già nel mese di aprile) che servirà al restyling del piano terra di Palazzo dei Priori, che attualmente ospita gli uffici e altre aree espositive. Insomma, una Fermo in movimento di cui il sindaco Paolo Calcinaro parla con orgoglio. «Abbiamo messo effettivamente molta carne al fuoco - racconta -. Una serie di opere su cui stiamo investendo tempo e attenzione con l’obiettivo di consegnare ai cittadini una città sempre più moderna, funzionale e fruibile oltre che attrattiva dal punto di vista turistico».

I cantieri

Sono sei le principali opere su cui si sta concentrando l’attenzione del Comune. Intanto il Palazzo Fontevecchia che ospiterà il resto del museo archeologico e una parte dell'università. Costo dei lavori 15 milioni, l’intervento, ricorda il sindaco, è già stato appaltato. Spostandosi di poche decine di metri c’è il cantiere dell’ex Mercato coperto (con i nuovi ascensori che saranno pienamente utilizzabili prima dell’estate), che ospiterà un centro di ricerca e l'istituto di perfezionamento professionale post diploma Its. Costo 5 milioni, l’intervento è in corso di realizzazione. I lavori del primo lotto, ovvero nella parte in passato adibita alla vendita ed una porzione del piano terra, sono terminati ed hanno visto un investimento da 3,6 milioni di euro. I locali presto inizieranno ad accogliere le prime attività. Il secondo lotto, per il seminterrato e la parte restante del piano intermedio, finanziato con i fondi Pnrr per la rigenerazione urbana per 1,3 milioni, prosegue invece, con l’obiettivo di essere ultimato prima della fine dell’anno. Il Comune aveva pensato sin dall’inizio ad uno spazio open space nella parte superiore, da sfruttare per eventi, esposizioni ed attività formative, da sfruttare con una programmazione condivisa. Per il seminterrato si auspicavano invece incubatori d’impresa, spazi per il coworking e sportelli al cittadino, puntando in particolare sulla formazione, la promozione delle eccellenze manifatturiere del territorio, i progetti di economia circolare. Idee su carta che si sono sposate perfettamente con la candidatura dell’Its, chiamata ora a dar vita a quegli spazi. Oltre all’Its, che promuoverà corsi dall’anno 2024/25, altro attore protagonista all’interno dell’immobile sarà la società FermoTech. Si tratta di un’azienda partecipata dalle università del territorio, insieme ad alcune imprese leader nei rispettivi settori. Si andrà ad insediare in una parte del piano intermedio.

Terzo maxi progetto per il rilancio del centro sono gli ascensori per il Girfalco che costeranno 1,2 milioni di euro e sono già stati finanziati visto che è già in corso la loro progettazione. «Restando al Girfalco puntiamo anche al rifacimento del parco che avrà un costo di 800mila. Il piano in fase progettazione», spiega il sindaco Calcinaro che aggiunge un altro intervento, il quinto, in corso per il centro ovvero la ristrutturazione dell’ex scuola Ugo Betti la cui struttura ospiterà ostello, studentato e spazi polifunzionali: costo 5 milioni già appaltato. «Infine voglio ricordare anche la ristrutturazione di Palazzo Trevisani per appartamenti destinati alle famiglie di dipendenti dei ministeri e anziani autosufficienti: costo un milione, l’intervento è in esecuzione. Se fin qui parliamo di opere in esecuzione o su cui sono stati già catturati i fondi c’è da annoverare tra gli interventi che interesseranno il centro storico anche la rifunzionalizzazione del piano terra del Palazzo dei Priori. «Questo intervento verrà finanziato attraverso lo strumento degli Iti Urbani con finanziamenti regionali - conclude Calcinaro – dopo infatti le azioni che abbiamo condotto in questi anni, prima fra tutte quella sull’ex mercato coperto orientato al mondo del lavoro, della formazione e della ricerca, si continua con azioni dedicate all’attrattività culturale e turistica».