FERMO - Caselle dei primari da riempire, reparti ospedalieri ed unità amministrative da rimpolpare. La sanità fermana lavora a rafforzare l’organico: sono diversi i provvedimenti assunti nelle ultime settimane e quelli che saranno adottati da qui ai prossimi giorni, per ridurre le carenze di personale e consentire un funzionamento più efficace dei servizi. Uno dei punti principali riguarda il pronto soccorso del Murri.

Dall’addio dell’ex primario Alessandro Valentino, è tornato a guidare la medicina d’urgenza, come facente funzioni, Antonio Ciucani. Sarà pubblicato però a giorni, dovrebbe uscire all’inizio della prossima settimana, l’avviso per la scelta del nuovo direttore del pronto soccorso, a cui si accompagnerà anche l’assunzione di un medico in più. Ossigeno per un settore che da anni si trova in sofferenza, a sostenere un imponente carico di lavoro con un numero di dottori ed infermieri ampiamente sotto quello necessario. Sempre la prossima settimana sono attesi gli avvisi per un medico pediatra ed un anestesista.



Proprio la Pediatria è un altro dei reparti in attesa di un nuovo direttore. Un paio di settimane fa ha salutato il Murri, dopo 4 anni alla guida dell’unità, la dottoressa Luisa Pieragostini, passata a guidare l’omologo reparto all’ospedale Grassi di Ostia. In attesa dell’individuazione del nuovo primario, ne sta facendo le veci la dottoressa Giovanna Di Corcia.



Per finire il quadro delle procedure in corso, sono stati riaperti i termini in questi giorni per l’incarico di direttore del servizio territoriale dipendenze patologiche e per quello di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La prossima settimana sarà pubblicato in Gazzetta l’avviso per un medico del servizio di Igiene e sanità pubblica. E ancora, si è indetto in settimana un concorso per l’assunzione di un ortopedico, di un medico da inserire nel reparto di Malattie infettive ed uno per la copertura di 4 cardiologi. Certo non basta ancora a soddisfare tutte le esigenze di un ospedale in cui i sindacati da anni invocano una robusta iniezione di personale medico ed infermieristico che colmi tutte le carenze.



È proprio di ieri, inoltre, l’uscita delle graduatorie del concorso a tempo determinato per assistenti amministrativi. Una procedura indetta in forma consorziata dalle tre Ast del centro-sud delle Marche, con quella di Macerata come capofila. Una selezione di cui si parlava dalla scorsa primavera, ma il cui svolgimento è scorso al mese di settembre. Sono 90 i partecipanti che hanno superato la prova e sono stati ammessi in elenco. Sarà ora l’Ast ad individuare, a scorrimento, le figure da inserire nelle diverse unità, in base alle principali esigenze di ogni settore. Il concorso fa il paio con quello che a maggio è stato indetto, in quel caso con l’Ast di Fermo come capofila, per l’assunzione di infermieri. Dallo scorso mese di luglio, nella quinta provincia marchigiana sono stati assunti 18 infermieri ed 8 operatori sociosanitari, un innesto importante anche per riuscire a garantire la copertura dei servizi nel periodo estivo, consentendo ai professionisti in servizio di usufruire dei periodi di ferie.