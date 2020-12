Vaccini al Murri, il via con 15 dosi. E lo screening si allarga a Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare

FERMO - Oggi è il “Vax Day”, il primo giorno del vaccino anti Covid. Quindici le dosi arrivate finora a Fermo, che stamattina verranno somministrate ad altrettanti medici e operatori sanitari che si sono prenotati nei giorni scorsi. L’iniezione sarà effettuata nell’ambulatorio di Malattie infettive, all’ingresso dell’ospedale Murri. Tra tre settimane ci sarà il richiamo, con la seconda dose. Il timing per proseguire con la vaccinazione, che è volontaria, è in capo alla Regione. Per adesso, l’unica certezza è che si andrà avanti con i sanitari e che saranno vaccinati i primi degenti delle Rsa.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri cinque morti nelle Marche, il bilancio dall'inizio della pandemia sale a 1.527 / L'andamento del virus in tempo reale

Intanto, domani partirà lo screening di massa degli abitanti di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Al Fermo Forum si potranno recare, senza doversi prenotare prima, i residenti e i domiciliati nei due Comuni. Il tampone rapido è gratuito e volontario e si esegue senza scendere dall’auto. Il risultato si aspetta nel parcheggio. Arriva dopo un quarto d’ora, con una telefonata. Se è positivo, scatta subito il tampone molecolare, altrimenti si può tornare a casa. Stesse regole dello screening concluso giovedì mattina. 9.004 i fermani testati in sei giorni e mezzo, con diciotto positivi scovati (0,002%). Un’affluenza inferiore a quella attesa. L’Area vasta 4 s’era, infatti, attrezzata per fare il tampone a circa 15mila persone.

Numeri che, però, soddisfano il sindaco Paolo Calcinaro. «Siamo il capoluogo di provincia con maggiore partecipazione in rapporto alla popolazione residente, rispetto agli altri quattro coinvolti, con dati sempre crescenti giorno per giorno», dice. «Se, da una parte, – prosegue – mi aspettavo di andare oltre i 10mila, è evidente che la grande e perfetta organizzazione ha portato una partecipazione sempre maggiore. Ancora una volta, c’è la dimostrazione che Fermo, se vuole, può».

Gli fa eco il direttore dell’Area vasta 4, Licio Livini: «Chiudiamo la prima fase con soddisfazione – le sue parole –, era un lavoro enorme, che tutto il personale ha svolto in maniera impeccabile. Anche i numeri sono positivi: le novemila persone che si sono presentate al Fermo Forum rappresentano circa il 25% della popolazione complessiva della città, percentuale che mi sembra la più alta dei cinque capoluoghi. Togliendo tutte le fasce esentate dal test, arriviamo a circa il 40% della cittadinanza tracciata, un dato decisamente non trascurabile. Abbiamo anche il minor numero di positività rilevato rispetto al resto delle Marche, un dato confortante».

Domani, si diceva, si riparte. Il tamponamento degli elpidiensi andrà avanti fino a mercoledì, dalle 8 alle 20. «Con gli amministratori locali, si è concordato di mantenere la sede del Fermo Forum, che si è rivelata ideale per garantire la tempestività e scorrevolezza delle operazioni, per tutto il resto della provincia, fatta eccezione per i Comuni dell’area montana», spiega Livini. Quando, ad anno nuovo, lo screening riprenderà, anche gli abitanti degli altri Comuni dovranno recarsi al centro fiere di Molini, muniti di tessera sanitaria e autodichiarazione. Quest’ultima potrà anche essere compilata sul posto. Questa fase, che riguarderà gli altri Comuni della provincia, tranne quelli della montagna, si svolgerà dal 4 al 9 gennaio, con gli stessi orari e modalità. Dall’11 al 13 gennaio, in una sede ancora da definire, toccherà all’area montana.

Resta stabile, intanto, il numero dei pazienti positivi al Murri, dove giovedì è morta una 90enne di Torre San Patrizio. I ricoverati contagiati, ieri, erano 45: 24 in Malattie infettive, 3 in Terapia intensiva, 15 in Medicina Covid, 3 in Pronto soccorso. I pazienti positivi nella Rsa di Campofilone sono 48, quelli all’Inrca di Fermo 17, quelli nella Rsa Covid di Sant’Elpidio a Mare 18, tutti ospiti del Sassatelli. Diminuiscono le persone in quarantena. Ieri, nel Fermano, erano 1.341 (-64), di cui 254 sintomatiche (-5). Sempre ieri, nella nostra provincia, si sono registrati tre nuovi contagi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA