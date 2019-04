Ordini di cocaina per 100mila euro: la lista dei clienti sotto la lente

di Luciano Sgambetterra

FERMO - Ordini per quasi 100mila euro di cocaina, una ventina di nomi nella lista dei clienti e un cellulare che scotta. Potrebbero portare a sviluppi clamorosi le indagini portate avanti dai carabinieri dopo, 14 mia euro in contanti e un cellulare che conteneva la lista dei possibili clienti e la quantità di droga da consegnare. In manette, dopo giorni di appostamenti, sono finite A.V.T, di 40 anni, romena e M.O.W.T., 59enne di origine uruguaiana.