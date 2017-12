Amedeo Mancini torna libero Accolta l'istanza della difesa Sospesa la carcerazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Amedeo Mancini, l'ultras della Fermana condannato in via definitiva per l'omicidio di Emmanuel Chidi Namdi, il nigeriano richiedente asilo ucciso a Fermo nel luglio 2016 a seguito di una colluttazione avvenuta in viale Veneto, è stato rimesso in libertà.E' stata accolta l'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Fermo e questa mattina Mancini esce dal carcere di Fermo e potrà attendere da libero la decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali.