Bloccato un furgone in A14 con 2mila litri di olio rubato Ladro in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Blitz della polizia che ha intercettato un furgone con un carico di olio rubato e ora è a caccia del conducente del mezzo, riuscito per il momento a scappare. L’episodio si è verificato durante le attività di controllo effettuate dalla polizia sull’A14, quando una pattuglia della sottosezione della polizia autostradale di Porto San Giorgio ha intimato l’alt a un Mercedes di colore bianco. Il conducente del furgone, fermato all’interno di un’area di sosta, si è dato però subito alla fuga e, dopo aver attraversato la carreggiata autostradale, si è addentrato nella vegetazione delle campagne adiacenti. Riuscendo a far perdere le proprie tracce.Gli agenti della polizia autostradale si sono subito messi all’inseguimento del fuggitivo, coinvolgendo anche le pattuglie delle forze dell’ordine presenti in tutta la zona circostante. E’ scattata una lunga caccia all’uomo che non ha ancora dato esito positivo. Ma minuziosa descrizione del soggetto in fuga, almeno secondo quanto riferiscono le stesse forze dell’ordine, ne permetterà una facile individuazione. Il furgone abbandonato nell’area di sosta nei pressi del casello di Fermo-Porto San Giorgio è stato messo in sicurezza dagli agenti e in seguito, con l’intervento da parte del personale qualificato del Gabinetto di polizia scientifica della Questura di Fermo, è stato ispezionato, alla ricerca di elementi utili alle indagini.Una ricerca che ha dato i suoi frutti, visto che i poliziotti della scientifica hanno scoperto che il mezzo abbandonato dal fuggitivo aveva le targhe rubate mentre lo stesso furgone era stato rubato in un oleificio toscano. Al suo interno sono stai trovati grandi contenitori di plastica e acciaio contenenti circa 2mila litri di olio di proprietà dell’azienda vittima del furto. Il veicolo e la merce sono stati recuperati e sequestrati per le indagini.Da quanto si è appreso da quanto riferito dall’oleificio toscano, il recupero del furgone e del materiale contenuto avrebbe procurato all’azienda un risparmio di circa 25mila euro. Un bel colpo della polizia che ora si appresta a chiudere il cerchio mettendo le mani sul fuggiasco. La polizia autostradale di Porto San Giorgio tiene d’occhio tutto il tratto autostradale meridionale dell’A14 marchigiana, comprese le provin