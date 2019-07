Ok della Prefettura: pronto â€‹a partire il "Jova Beach Party"

di Francesca Pasquali

FERMO - Tutti i tasselli sono a portata di mano e il puzzle del concertone di Jovanotti di sabato sta prendendo forma. Mentre sulla spiaggia di Casabianca proseguono senza sosta i lavori per montare l’enorme palco, ieri è arrivato l’ok della Prefettura. Per il via libera definitivo bisognerà aspettare sabato mattina, quando i controlli diranno se quello che è stato messo su dall’organizzazione corrisponde perfettamente a quanto scritto sulle carte.Pensare a un no, a quel punto, sarebbe però molto difficile, se non impossibile. Il placet all’evento dell’estate, che porterà sulla costa fermana all’incirca 40mila persone, è stato dato al termine di uno dei tanti comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sono riuniti in queste ultime settimane. Incontri quasi giornalieri, in cui il concertone è stato passato ai raggi X.