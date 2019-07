L'offensiva dei ladri: raffica â€‹di auto forzate e colpi negli appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Mircocriminalità scatenata negli ultimi giorni in diverse zone del Fermano. Sono stati diversi gli episodi denunciati alle forze dell’ordine, nella maggior parte dei casi i ladri se ne sono andati con una modesta refurtiva, se non a mani vuote.Numerosi i casi in quel di Montegranaro, in particolare in centro ed al quartiere di San Liborio. Alcune auto erano state forzate nei giorni scorsi nella zona dell’ex campo Boario, verosimilmente alla ricerca di oggetti di valore o denaro. Ladri in azione anche domenica in via Elpidiense sud, ancora una volta ai danni di due vetture posteggiate, visitate dai malviventi dentro il parcheggio di un condominio. I ladri sono riusciti a prelevare un paio di occhiali da sole e pochi spiccioli. Un telefono è invece il bottino dell’azione di un ladro solitario alla casa di riposo. Il responsabile è stato però prontamente individuato dai carabinieri e denunciato, mentre il maltolto è stato restituito al proprietario.