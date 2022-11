FERMO - Acciuffati con le mani in pasta, devono rispondere di occupazione abusiva e spaccio di droga. Polizia e carabinieri fanno irruzione in un’abitazione affacciata sulla Statale Adriatica, zona nord di Porto Sant’Elpidio, quartiere Fonte di Mare. In una casa di due piani, di fronte a un noto calzaturificio e di fianco a una tabaccheria, a due passi da Civitanova, le forze dell’ordine hanno trovato un’abitazione trasformata in tugurio. C’erano cinque uomini, marocchini, tunisini, algerini. Tutti accompagnati in Questura. Sono stati sorpresi con una bella mazzetta di soldi, denaro che i poliziotti hanno sequestrato.



I dubbi



La casa era stata occupata da giorni, forse non solo dai soggetti fermati, qualcun altro potrebbe essere riuscito a scappare all’arrivo delle pattuglie. Le stanze occupate sono state trovate in condizioni pietose, al punto da mettere a rischio la salute per la montagna di sporcizia lasciata ovunque. S’inciampava a camminare tra l’immondizia. Piatti sporchi, cicche di sigarette per terra insieme a pacchetti vuoti, bottiglie di birra, d’acqua e d’aranciata, pizza mangiucchiata e crack.



L’uso



Pare che la droga circolasse a fiumi e si sospetta un forte giro di spaccio, oltre che un evidente consumo personale di droga. C’era un viavai da giorni che aveva insospettito i vicini. Avvisati i proprietari, è scattato lo sgombero ieri mattina intorno alle 9. Altre abitazioni, oltre questa, sono state occupate più e più volte nelle scorse settimane, in questi ultimi giorni in particolare, Probabilmente si tratta sempre della stessa gang. La gente del posto è in stato d’allerta, martedì c’era stato un accoltellamento e risulta si sia trattato di una resa di conti tra bande, gruppi di irregolari sarebbero venuti alle mani finché uno ha tirato fuori un coltello e un altro sarebbe rimasto ferito. I proprietari dell’appartamento sono esasperati, fanno salire al piano di sopra e, sulle scale, mostrano il finestrone che dà sul retro, i vetri sono andati in frantumi, da lì sono passati gli abusivi per introdursi nei locali.



Il racconto



«Facevano la pacchia» riferisce il proprietario, lasciavano le finestre abbassate tutto il giorno e tenevano le luci accese, dormivano sui materassi per terra, tra lo sporco. C’erano lamette e crema da barba, dentifrici, scarpe da tennis, jeans e maglioni, soprattutto sacchi di nylon, saranno serviti a confezionare le dosi, come i vassoi in metallo rimasti in giro, si utilizzano per rollare la roba e sono molto utili a raccogliere anche le più piccole quantità d’erba, oltre che a confezionare e a fumare. Quando il proprietario dello stabile è entrato per mostrare in che condizioni erano le stanze, due pattuglie dei carabinieri e una della polizia si erano da poco allontanate, a sirene spente e con i lampeggianti accesi. «Il problema è che li fanno entrare tutti e poi ce li dobbiamo tenere – si lamenta la vittima dell’occupazione – è inutile che li portano in Questura, tanto tra poco sono di nuovo fuori e ormai hanno imparato la strada».



La cucina



Sopra un mobile in cucina c’è un pentolino con la faccia di Mao, apparteneva ai cinesi che stavano in affitto lì fino a poco fa, poi era arrivato un altro inquilino, ma «è scappato e non tornerà più perché ha paura» spiega il locatore.



La zona



Nel triangolo dello spaccio, tra Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi, la situazione appare a rischio e per questo gli sgomberi si moltiplicano ma nonostante blitz, sequestri e arresti, il quadro rimane invariato. «I malviventi escono dalle porte e rientrano dalle finestre, non ce ne libereremo mai!» si lamenta il titolare dell’ennesima proprietà violata.