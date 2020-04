Fermo, ancora occupazioni abusive: coppia di stranieri sorpresa nell'appartamento durante l'incontro amoroso

FERMO - Fermata una coppia di nordafricani sorpresi nel pieno di un incontro amoroso a Lido Tre Archi in un appartamento al primo piano di via Tobagi occupato abusivamente. Diversi ragazzi di colore erano riusciti a impossessarsi delle chiavi e utilizzavano la casa come fosse proprietà loro. Entravano e uscivano dall’ingresso principale, avevano rubato il frigorifero, il televisore e gli elettrodomestici. La storia andava avanti da tempo. La ragazza fermata ieri non fa parte della mischia, è una del posto, si trovava lì per caso, forse non per la prima volta. Tutto era cominciato con l’arrampicata di uno di questi irregolari fino al balcone dell’appartamento.

Ieri mattina, quando la proprietà ha scoperto tutto e ha allertato il 112, l’intervento dei carabinieri è stato fulmineo. Si sono fiondati sul posto il Nucleo Radiomobile di Fermo e i militari di Porto San Giorgio, quattro uomini in divisa. Sotto shock la figlia della proprietaria dell’appartamento, che era andata con il marito per controllare che tutto fosse in ordine. «Appena entrati - racconta - mio marito ed io abbiamo visto l’inferno, era tutto sottosopra, c’era sporco ovunque, una scala in mezzo alla stanza e non c’erano più frigo, tv ed elettrodomestici; la camera chiusa a chiave dall’interno». I due si sono allontanati per evitare brutti incontri: «avevo paura, abbiamo telefonato ai carabinieri» dice la donna. Durante la telefonata il ragazzo di colore chiuso in camera con la connazionale ha tentato la fuga, dopo un salto nel vuoto ha cominciato ad arrampicarsi tra un balcone e l’altro, con i carabinieri alle calcagna mentre la ragazza è stata fermata subito. In pochi minuti la coppia è stata accompagnata in caserma in stato di fermo e denunciata.



