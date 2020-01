Fermo, novantenne cade in casa e chiede aiuto, salvato dall'allarme dei vicini

FERMO - Novantenne salvato dai pompieri il primo dell’anno. Ieri mattina intorno alle 9 i vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti in viale Trento.

Un uomo di 90 anni che vive da solo chiedeva aiuto ed ha attirato l’attenzione dei vicini, sono stati loro a spaventarsi per primi perché l’uomo non riusciva ad aprire la porta e continuava a gridare “aiuto, aiuto” quindi non si capiva cosa esattamente gli fosse successo. Avvisato uno stretto parente non è riuscito comunque ad entrare nell’appartamento dell’anziano per prestare soccorso perché questi era caduto e non riusciva a muoversi. Da qui è scattata immediata la segnalazione al 115 e sono arrivati i vigili del fuoco, sono saliti fino al primo piano della palazzina. Sono passati dalla finestra per introdursi in casa, sono riusciti a entrare e hanno trovato l’anziano a terra riverso sul pavimento. L’uomo era in stato di choc e probabilmente era caduto da diverse ore, così i vigili del fuoco hanno aperto la porta al medico e ai volontari della Croce Verde di Fermo sopraggiunti nel frattempo con l’auto medica e l’ambulanza, per soccorrere il novantenne che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per le cure e stringenti verifiche sul suo stato di salute.

