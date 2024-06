FERMO - L'Arma dei Carabinieri di Fermo, nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza del territorio, ha recentemente portato a termine una serie di servizi preventivi che hanno consentito di identificare e denunciare alcuni individui ritenuti di interesse operativo, alcuni dei quali già noti. In particolare nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di richiesta pervenuta al Numero Unico Europeo 112 che segnalava a Lido Tre Archi, una giovane di 23 anni del posto, in stato di alterazione psico-fisica, la quale stava cercando di entrare all’interno di un’abitazione privata, infrangendo a calci il vetro di una finestra.

Bloccata dopo la fuga

I Carabinieri del Radiomobile sono riusciti a bloccare la donna dopo una breve fuga, la stessa ha inoltre opposto resistenza, urlando ed aggredendo i militari. La 23enne è stata denunciata per danneggiamento, violazione di domicilio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Circostanza analoga per i Carabinieri della Stazione di Montegranaro, dove una giovane pregiudicata della provincia di Cosenza ha avuto una lite con un conoscente, e dopo essersi messa alla guida dell’auto di quest’ultimo ha percorso contromano una via del paese, provocando un incidente. Fermata dai militari ha inveito contro di loro con calci e pugni.

Uomo socialmente pericoloso bloccato a Porto San Giorgio

A Porto San Giorgio invece i Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo, hanno denunciato un uomo di 47 anni, socialmente pericoloso e residente nell’entro terra, per aver violato la prescrizione del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dal Questore di Fermo per la durata di tre anni. Anche a Fermo i Carabinieri della Sez. Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un pregiudicato di 27 anni in quanto non ha rispettato l’obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza. Il giovane infatti è stato trovato a Lido Tre Archi e quando è stato riconosciuto dai Carabinieri, ha tentato la fuga. L’attività di prevenzione rientra in un più ampio programma di pianificazione di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme che regolano al civile convivenza. Il Comando dei Carabinieri di Fermo proseguirà con analoghi servizi di controllo, impegnato quotidianamente nella tutela della legalità e nella prevenzione di comportamenti socialmente pericolosi, attraverso un costante e capillare controllo delle zone ritenute più a rischio.