I padroni di casa tornano a Milano e i ladri svaligiano l'appartamento a Lido Tre Archi

FERMO - Raid in un appartamento in via Paleotti a Lido Tre Archi. I ladri hanno messo a soqquadro l’abitazione di una famiglia residente a Milano. E’ stata una vicina di casa ad accorgersi dell’intrusione dei ladri nell’appartamento ieri pomeriggio, quando è andata a controllare.

La donna ha informato subito proprietari dell’immobile e poi ha telefonato al 113. Secondo la prima ricostruzione del furto, nella notte deve esserci stata l’intrusione nel bilocale che è stato depredato.



Dopo aver scardinato la porta d’ingresso gli autori del raid hanno preso mobili, pentole, coperte, stoviglie, persino un termosifone. Tutto utile probabilmente per essere travasato da un appartamento all’altro. Il furto fa pensare a più soggetti in azione interessati a ogni suppellettile .

Gli agenti di polizia della Questura hanno effettuato il sopralluogo intorno alle 17.30, hanno effettuato i rilievi dattiloscopici e raccolte le testimonianze dei vicini di casa. I riscontri della gente del posto potrebbero fornire un contributo fondamentale alle ricerche degli autori del furto nell’appartamento.



Il quartiere di Lido Tre Archi è super monitorato nelle ultime settimane dove le pattuglie di polizia e carabinieri passano di notte e di giorno. Per questo si ipotizza l’azione di una banda che conosce bene la zona e sa dove andare a colpire. D’inverno ci sono tanti appartamenti sfitti nel quartiere e i ladri potrebbero avere agito con tutta calma.

