Una katana nascosta nel bagagliaio dell'auto, giovane denunciato dai carabinieri. Sequestrata l'arma

SANT'ELPIDIO A MARE - Giovane maceratese sorpreso con una katana in auto. Lo hanno scoperto i carabinieri di Sant'Elpidio a Mare nel corso dei controlli alla circolazione stradale, domenica sera. Quando i carabinieri lo hanno fermato, il giovane, che guidava un'utilitaria, si è mostrato particolarmente nervoso, ma soprattutto non è stato in grado di dare alcuna spiegazione alla sua presenza in zona.

I militari hanno perciò deciso di perquisire l'auto e qui c'è stata la scoperta: nascosta nel bagagliaio, infatti, hanno trovato una grossa spada giapponese, una katana, con una lama lunga 70 centimetri. L'arma è stata sequestrata, il giovane denunciato.

Ultimo aggiornamento: 17:26

