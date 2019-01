Nigeriano arrestato con la cocaina: ora caccia a fornitori e clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Gli agenti della squadra mobile di Fermo gli stavano con il fiato sul collo da alcuni giorni perchè avevano fondati sospetti che spacciasse droga. L’altro ieri, dopo l’ennesimo appostamento, hanno deciso di far scattare il blitz. Così si sono presentati nel suo appartamento dove è stata effettuata una perquisizione nel corso della quale sono saltati fuori trenta grami di cocaina pronta per essere immessa sul mercato. In manette è finito un giovane nigeriano che abita a Lido Tre Archi e che da qualche settimana era monitorato dalla polizia.Il pusher è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida del fermo. Gli investigatori ora sono ora sulle tracce del fornitore e di altri eventuali complici del nigeriano, anch’essi considerati spacciatori. Ma l’obiettivo è puntato anche sui clienti, tantissimi, su una piazza che negli ultimi anni ha registrato un importante incremento di consumo di cocaina.