Entroterra e Sibillini la neve fa capolino anche nel Fermano

FERMO - Neve anche nel Fermano come in altre zone delle Marche ma con disagi e problematiche limitate. Di buon mattino a Servigliano, Falerone ma anche in altri centri il bianco a dominare la scena. Ma le condizioni metereologiche sono comunque migliorate nel corso della giornata tanto nell'entroterra del Fermano quanto nella zona dei Sibillini.