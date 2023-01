FERMO - Dopo Amelia Masha, ultima nata del 2022 all’ospedale Murri di Fermo, è stato necessario aspettare il 2 gennaio per avere i primi nati del nuovo anno. Come tradizione l’attesa era tanta anche se, passate le prime ore e sfumata la possibilità di centrare il record, l’attenzione si è un po’ allentata. C’erano comunque alcune mamme in travaglio e si pensava di poter celebrare almeno una nascita nel giorno in cui si celebra il Capodanno. Ma così non è stato. Il primo nato del 2023 è un bimbo di origini cinesi, venuto alla luce alle 3.10 della notte fra il 1° e il 2 gennaio.

A mezzogiorno, invece, è arrivato il secondo nato. Il piccolo cinese si chiama Zhang Yunhan, 3,660 chili di peso, immortalato come tradizione insieme alla mamma Huang Nuonan e all’equipe medica del reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Alberto Maria Scartozzi, che l’ha seguita nel parto (nella foto in alto sopra il titolo). Poche ore dopo è nato Riccardo Ripani, per un peso di 4,190 chili.

Anche per il piccolo la foto di rito con la mamma Elisabetta Marziali e i medici (nella foto sotto). Il primario torna a rimarcare come, venuti meno i limiti imposti dal Covid, ora anche i padri possono tornare ad assistere al parto. Il reparto del Murri resta fra le eccellenze dell’ospedale. «Chiudiamo il 2022 - aveva detto ieri lo stesso Scartozzi - con 626 nati contro i 640 dello scorso anno, tutto sommato un buon dato visto il grande calo della natalità nazionale».