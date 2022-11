FERMO - Natale senza sprechi, ma no alle luci spente. E ora arriva anche un importante aiuto al Comune. Il capogruppo di “Fm-Fermo si muove” Roberto Simoni ricorda l’impegno in tal senso del sindaco Paolo Calcinaro e rimarca che l’assessorato al Turismo di Fermo ha messo a segno un bel colpo aggiudicandosi per il Bando accoglienza della Regione Marche un sostanzioso contributo di 40mila euro per la’Azione B del bando relativo ai grandi eventi e legato all’organizzazione delle manifestazioni di Natale. «La scelta, certamente accurata e ponderata di tutto il team del turismo, è ricaduta - rimarca lo stesso consigliere Simoni - proprio sul format, ormai da anni vincente, Fermo Magica. Si è lavorato sui 3 più importanti criteri, valenza dell’iniziativa in termini di valorizzazione dell’offerta turistica delle Marche, budget dedicato ad attività di promozione dell’evento attraverso media a diffusione nazionale e internazionale, riconducibilità dell’evento a uno specifico settore della destinazione Marche con la capacità di coinvolgimento degli operatori appartenenti al target Marche Family».



L’obiettivo



«Come precisato anche dall’assessore al Turismo Annalisa Cerretani - riprende Simoni - non si poteva di certo “spegnere il Natale” e quindi si è presentato alla Regione il progetto per i grandi eventi, anche e soprattutto al fine di cercare una soluzione al difficile periodo che stiamo vivendo e non gravando ulteriormente sulle economie del Comune stesso. Merito quindi all’idea ed al senso di responsabilità che hanno portato a casa una discreta somma per progettare anche quest’anno qualcosa di meraviglioso sul Natale a Fermo. Ma c’è dell’altro, l’evento Fermo Magica è stato anche selezionato e valutato dalla commissione regionale con un punteggio superiore ad 80 e ciò farà in modo che verrà individuato come intervento da segnalare al ministero per il relativo finanziamento del Fut. Fermo Magica ormai, insomma, è divenuto un brand».



Il passato



Dopo 6 anni di continuo miglioramento, «il contenitore di eventi natalizi per tutti i target di fruitori - ribadisce il consigliere - è diventato imperdibile e concretizza sempre un numero elevato di presenze. La programmazione natalizia di Fermo è finalizzata anzitutto alla destagionalizzazione dei flussi turistici e soprattutto alla valorizzazione della tradizione artistica, musicale e culturale fermana. Tutta la città è in “esposizione” per Fermo Magica, che ogni anno sceglie un tema fiabesco e sviluppa attorno a esso mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti, spettacoli, percorsi turistici, iniziative ed eventi».