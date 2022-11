PORTO SAN GIORGIO- Fissato per oggi l’incontro per decidere che Natale sarà. Addobbi e luci, sono la certezza. L’incontro di oggi è in Comune con i commercianti della zona, ai quali verranno comunicati i dettagli sul Natale. Prima, ci sarà da garantire un minimo di programmazione - che c’è già con il cartellone d’autunno - e d’intrattenimento per invogliare le persone ad arrivare in città nel periodo che conduce a Natale. È stato fatto in occasione del Beer Festival, si è proseguito con Castelloween, fra due settimane è attesissima la Fiera d’autunno che ugualmente porterà presenze in città, domenica 20.

Le cifre

A quanto annunciato, l’organizzazione delle festività natalizie dovrebbe riuscire con risorse inferiori ai centomila euro. Intanto, è già stato stabilito che il tema conduttore per l’edizione di quest’anno sarà la storia dello Schiaccianoci, starà all’amministrazione spiegare come verrà declinato questo contenuto. Si sta definendo il programma e l’incontro con i commercianti servirà soprattutto per affrontare il discorso del caro energia con le ripercussioni sull’installazione delle luminarie. L’amministrazione ha fatto sapere che offrirà sostegno a chi collocherà installazioni luminose nelle vie non previste dal progetto prestabilito. Verranno comunicate le decisioni che verranno prese per rendere la città più accogliente a Natale, a partire dall’allestimento delle vetrine che l’assessorato al Commercio considera un biglietto da visita per la città. Di sicuro, maggiore sarà la condivisione del progetto natalizio con le categorie facenti parte del comparto commerciale e meglio sarà per il Comune. Le luminarie non potranno certo mancare. Dato però che quest’anno i rincari avranno un peso importante sulla spesa pubblica, con ogni probabilità si tratterà di luminarie più concentrate del solito, magari solo su piazza Matteotti e viale Buozzi, senza dimenticare viale Don Minzoni. La cornice del Natale, in un modo o nell’altro, verrà costruita anche grazie alla condivisione e partecipazione di tutti gli attori. Solitamente, i commercianti ce la mettono tutta per la riuscita dell’evento, sebbene, visto il particolare momento economico, saranno più che mai attenti alla gestione della propria attività.

I timori

Alla vigilia dell’incontro dalla categoria non sono emerse particolari richieste. Fra i titolari di attività in piazza, quest’anno c’è anche chi si è ritirato in buon ordine, decidendo di puntare più di ogni altra cosa sull’aspetto della sicurezza come priorità e per il resto si pensa a lavorare a testa bassa. Tutti gli altri vorranno far parte della partita in un modo o nell’altro. Dato il periodo dell’anno che è tradizionalmente poco movimentato, si finisce per riporre tutte le speranze nei guadagni di fine anno, auspicando che questi possano risanare le casse del settore sempre più in affanno.