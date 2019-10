Fermo, il Natale scalda già i motori: torna la pista di ghiaccio e arriva Ivana Spagna

FERMO - Natale sul ghiaccio e Capodanno a suon di musica con Ivana Spagna: il programma di Fermo Magica 2019/2020 deve essere ancora presentato nel dettaglio. L’inaugurazione e la successiva apertura delle attrazioni del villaggio di Natale ci sarà il 23 novembre, ma già trapelano i primi particolari. Di certo tornerà anche quest’anno la pista di ghiaccio che nei desiderata dell’amministrazione comunale prevede un’apertura al pubblico variabile nella settimana dal 16 al 23 novembre prossimi e che dovrebbe rimanere in funzione fino al 19 gennaio 2020.

Di tempo per pattinare ce ne sarà e nemmeno poco: sono previste aperture dalle 15 alle 23 nei giorni feriali, tutto il giorno, dalle 9 alle 24 per quelli festivi e pre-festivi. Dimensioni variabili per la struttura, che dipenderà dalle offerte che saranno arrivate, ma che non potrà superare i 300 mq. E’ fissato a 7 euro il costo orario massimo di noleggio dei pattini.

