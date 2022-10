FERMO - Il Natale non può essere spento. L’edizione 2022 a Fermo sarà sobria ma ci sarà. E’ il Sindaco Paolo Calcinaro a mettere a motivare la scelta: «Abbiamo deciso di togliere l’albero meccanizzato che in precedenza aveva la corrente a carico del Comune che ora sarà sostituito da un albero tradizionale, saranno temporizzate, laddove possibile, le luminarie, altro segno di ottimizzazione dei costi.

La pista sul ghiaccio, se riusciremo a trovare un operatore disponibile, sarà di minor durata. Tengo a sottolineare che l’Amministrazione non pagherà il conto energetico della pista, tolto il contributo che rimane fisso rispetto agli anni precedenti che è pari a ottomila euro che non viene incrementato di un euro; il tutto sarò a carico del gestore che speriamo di poter trovare». «Un Natale che non rinunci alle sue attrazioni, che sia contenuto e che soprattutto rappresenti un momento in grado di dare una spinta al commercio» come sottolinea il vice sindaco e assessore al Commercio Mauro Torresi, al lavoro con i colleghi assessori Micol Lanzidei alla cultura e Annalisa Cerretani al turismo per la programmazione natalizia, che aggiunge: «Sappiamo quanto il periodo natalizio possa rappresentare per le attività commerciali, pertanto non è possibile non offrire iniziative che accolgano, in modo consono alla festa, residenti e visitatori. Il Natale è uno dei periodi che rivitalizzano il settore del commercio, che dà respiro e quindi il nostro obiettivo è di cercare di contemperare entrambi gli aspetti. L’attenzione che avremo quest’anno, visto il periodo economico, sarà ancora maggiore e lo faremo cercando di conciliare il tutto con allestimenti sobri ma che regaleranno comunque l’atmosfera tradizionale della festa più bella e più attesa dell’anno». A sostegno del Natale di Fermo, le associazioni di categoria del commercio che sottolineano come queste iniziative siano importanti per le attività locali, perché rappresentano un sostegno imprescindibile per il settore, specialmente in un periodo come questo. «Confcommercio Marche Centrali sostiene in pieno - il commento del direttore Generale Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco - la scelta del Comune di Fermo anche per questo Natale. Si tratta di uno sforzo importante da parte dell’amministrazione comunale che, nonostante le problematiche legate al caro energia, continua a dimostrare un’attenzione particolare nei confronti del tessuto economico e delle Piccole Medie Imprese locali».