FERMO Un anno fa la famiglia Zavatti riceveva in dono dalla signora Anna Molinari 131 manufatti di arte inuit, provenienti dalla regione del Nunavut, e Renato Zavatti lo scorso maggio 2022 li ha consegnati al museo polare di palazzo Paccaroni di Fermo, che porta il nome di suo padre, Silvio.

Da (quasi) subito entrati nelle disponibilità del museo e da allora esposti in un’apposita sala, custoditi in teche, i manufatti sono stati oggi donati al Comune dallo stesso Renato Zavatti. E sul finire del 2023, anno in cui ricorrono i 30 anni dall’istituzione del museo, sono stati presentati due lavori di altrettante classi dell’Ic Betti, realizzati lo scorso anno scolastico e che sono stati premiati al Cnr di Bologna, il mese scorso. «Il museo polare – ha commentato l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei – compie 30 anni, prima era nella villa Vitali, poi trasferito qui a palazzo Paccaroni, dopo il terremoto. É un museo che sa parlare ai giovani, ai ragazzi, stimola la voglia di viaggiare, aprendo le porte a nuovi sogni».

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Fermo, premio agli alunni più bravi: «Ragazzi, adesso non fuggite» SOS SICUREZZA Fermo, senza biglietto scaglia sassi contro il bus: scovato e denunciato

Il sogno

E nel museo c’è proprio tutto per sognare un’esplorazione: da un accampamento tipo alle strumentazioni, alla sezione dedicata agli Inuit, in una struttura museale che vede la direzione di Gianluca Frinchillucci, che nella vita fa ricerche e si occupa di antropologia. «Fermo – ha sottolineato Frinchillucci – ha una splendida storia e allo stesso tempo è votata al futuro. La città è uno dei rari esempi in Italia (e nel mondo) in cui la collaborazione tra pubblico e privato va avanti insieme per dare futuro alla città. Come accade per il museo Zavatti». Parlare di poli è importante, non solo Artico e Antartico, ha aggiunto Frinchillucci, «ma anche l’Himalaya, dove vivono un miliardo di persone. Ecco proprio ai poli è dedicata la nuova edizione della rivista Il Polo, che vede la direzione di Adolfo Leoni, in grado di creare un ponte tra il territorio e la ricerca polare».

Presentata solo ieri, la rivista già viene pubblicata e il primo numero dello scorso giugno in copertina ha un orso polare che dal ghiaccio si specchia nell’acqua. «É come – ha spiegato Leoni – se riflettesse sul futuro. Esperti da ogni dove si sono confrontati e hanno dato il loro contributo nella rivista fermana. La provincia può dare molto». Con i ragazzi delle ex 2A e 2D, oggi in terza media, che hanno presentato un video sui poli e un altro nel quale hanno immaginato l’ambiente e l’Adriatico nel Metaverso, Renato Zavatti ha detto: «oggi è come se si chiudesse un cerchio voluto da mio padre che sottolineò l’importanza dello studio per i giovani. Questo è un museo unico in Italia. I 131 manufatti ci sono stati donati dalla signora Molinari che noi ospitammo nel museo a Villa Vitali».