FERMO - Nuovo anno, non va poi tutto male. Fra benzina alle stelle e famiglie in difficoltà buone notizie arrivano sul fronte del turismo, importanti per il rilancio del centro cittadino. Numeri molto positivi arrivano dal Natale nel segno della cultura e delle presenze turistiche. Dal giorno della vigilia di Natale, 24 dicembre, all’8 gennaio, sono stati più di 3.100 gli ingressi alle strutture museali di Fermo.

La visita ai musei comprende la mostra su “I pittori della realtà”, a cura di Vittorio Sgarbi alla Sala dei Ritratti a Palazzo dei Priori, la Sala del Mappamondo, la Pinacoteca, le Cisterne Romane ed i Musei Scientifici di corso Cavour.



La differenza



Un numero triplicato rispetto allo stesso periodo del 2021 quando erano stati 1.075 gli ingressi. «Si tratta di dati esplosivi che fanno il paio con la frequentazione di tutte le attrazioni del nostro Natale e che danno l’idea anche di eventi assolutamente di successo come la grande mostra di Palazzo Priori a livello nazionale, in un periodo come questo, che si protrarrà fino a Pasqua e per i ponti di primavera, il presepe vivente alle Cisterne e ringrazio fortemente i volontari della Cavalcata e delle Contrade - dice il sindaco Paolo Calcinaro – oltre a tutte le associazioni che hanno sempre fatto il loro con grande impegno e abnegazione sulle iniziative classiche, dalla Casa di Babbo Natale, ai presepi sia dell’associazione Amici del Presepe che del Don Ricci fino alla Casa della Befana di Salette».

Numeri in aumento anche per il presepe vivente alle Cisterne Romane con il coordinamento della Cavalcata dell’Assunta che ha fatto di nuovo centro con 1.300 ingressi nei tre giorni di svolgimento. Un evento allestito in 11 sale, 32 lettori, più di 100 figuranti, 7 gruppi teatrali (Compagnia musicale Insieme, il TiAeFfe, Favolare, gli Amici del teatro, il Gruppo Teatrale Palmense, la Filodrammatica Firmum e il Gruppo dell’Arco di Capodarco), 4 corali (Coro Cavalcata dell’Assunta, il coro di Santa Lucia - Cappella del Duomo, quello del Liceo Scientifico Onesti e il coro della Parrocchia di Sant’Alessandro) e l’Ensemble d’archi Ta Nea (il trombettista Lelio Leoni, il flautista Luigi Tomassini, il chitarrista Francesco De Robertis).



La valutazione



«Numeri incredibili che testimoniano come l’impegno e l’amore per questa città ripagano. Un successo strepitoso grazie a un ottimo lavoro di squadra, competenza e passione. Sia gli ingressi ai musei che le presenze al presepe alle Cisterne sono la dimostrazione di come la bellezza dei luoghi della città venga impreziosita e valorizzata con un impegno da parte di tutti che veramente commuove e incoraggia a fare sempre di più e meglio. Perché la cultura – scrive l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei - è proprio questo: una missione, un comparto in cui credere, a volte non facile, ma sicuramente sfidante e capace di restituire grandi soddisfazioni».



Gli spazi



Evento alle Cisterne che ha visto appunto nuovamente protagonista insieme ai gruppi teatrali, corali e associazioni cittadine la Cavalcata dell’Assunta, ai quali va il ringraziamento del vicesindaco e assessore con delega alla rievocazione storica Mauro Torresi: «Un grande lavoro, un grande sforzo premiato da tante presenze che hanno apprezzato quest’idea originale alla sua seconda edizione di ambientare il presepe in uno dei luoghi che rappresentano la città. Ambientazione unica, momenti di magia e di pura emozione quelli vissuti all’interno delle Cisterne.

Due grandi eventi in un cartellone del Natale che anche quest’anno ha riscosso grande successo con tutte le attrazioni e i numerosi appuntamenti che hanno richiamato pubblico. Un successo per cui il grazie va alle varie associazioni cittadine che con il loro lavoro e impegno hanno reso possibile tutto questo». Ingressi che hanno visto un movimento turistico importante in città nei giorni delle festività natalizie. «Fermo sempre più attrattiva turisticamente anche grazie al variegato programma delle feste natalizie che con le sue numerose proposte ha catalizzato l’attenzione di numerosi turisti», la chiosa dell’assessore al Turismo Annalisa Cerretani.