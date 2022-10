FERMO- Continua il progetto di diffusione strategica del patrimonio museale cittadino, per rafforzare l’identità di Fermo e costruire un sistema capace di essere attrattivo e competitivo anche a livello nazionale. I musei civici si sono dotati di una nuova immagine coordinata da declinare in tutti i materiali che presentano le bellezze della città. Il progetto è stato realizzato dal Comune (Assessorato alla Cultura) e finanziato da Ministero della Cultura e Regione, in collaborazione con Sinopia e Maggioli Cultura, specializzate in promozione e valorizzazione dei beni culturali. Sponsor del progetto è l’azienda Pellegrini Giardini.

L’impegno

«Si tratta del risultato di un lavoro che l’assessorato alla Cultura, che ringrazio insieme a Maggioli, ha portato avanti per coordinare l’azione di conoscenza e diffusione delle nostre bellezze museali - dice il sindaco Paolo Calcinaro -: uno strumento assolutamente valido per poter sapere di più dei nostri siti museali e stimolare quella curiosità che porterà poi il visitatore a conoscere direttamente e di persona questi spazi, la storia e l’incanto che contengono e poter essere così ulteriormente ambasciatori della cultura di Fermo». «Il nuovo sito dei musei e il logo rappresentano due azioni sono l’identità digitale dell’offerta museale cittadina, fulcro del patrimonio culturale di Fermo – spiega l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei -. La tecnologia ed il web possono facilitare la comunicazione culturale, accompagnarne la divulgazione, essere quel passaggio propedeutico alla visita in città». Il progetto di presentazione del sistema museale di Fermo è partito dalla creazione del nuovo logo identificativo. L’idea grafica nasce dal monumento più rappresentativo di Fermo: Palazzo dei Priori. Ne riprende gli elementi architettonici e si presta alle applicazioni fisiche e digitali richieste dai sistemi di comunicazione e promozione contemporanei. Il logo presenta una ‘F’ inserita nell’arco stilizzato del portone d’ingresso e una ‘m’ che richiama la scalinata laterale. Sotto, la scritta Fermo musei. Il claim che accompagna la comunicazione è “Fermo. Hai tutto il tempo”, a sottolineare il valore della visita in questa città, da vivere come un appuntamento senza fretta per poterne gustare ogni aspetto: dai luoghi museali, alle offerte culturali e turistiche alle eccellenze culinarie. Per rafforzare la comunicazione online, è stato pubblicato il nuovo portale web www.fermomusei.it con un moderno impianto grafico e informatico e la produzione di specifici e approfonditi contenuti sia testuali che fotografici e video. Il portale è disponibile in doppia lingua italiano e inglese. Il portale web è pensato per la comunicazione, la valorizzazione in rete e il marketing del patrimonio culturale di Fermo. Ha un taglio istituzionale, dedicato ai musei, con una sezione dedicata a contenuti e news utile a tenere costantemente aggiornati i visitatori e gli stessi cittadini e contenente fasce orarie, biglietti e contatti, servizi offerti, tour virtuale dei musei, una selezione di notizie sulla collezione permanente e le mostre in corso, compresi avvisi di opere in prestito. Attraverso il portale, i visitatori hanno la possibilità di accedere all’area e-commerce. Un’attenzione particolare è stata riservata all’accessibilità online del portale, per garantire questo servizio ad ogni tipologia e target di utenti, comprese le persone disabili.