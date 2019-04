Colta da malore al volante accosta l'auto e scende ma muore subito dopo in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tragedia in strada sul lungomare di Lido San Tommaso, in territorio di Fermo. Una donna di 71 anni, I.A., residente a Porto San Giorgio, ha accusato un malore mentre si trovava al volante della sua auto. Ha fatto in tempo ad accostare l’auto, scendere per chiedere aiuto e poi si è accasciata a terra.Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l’sos alla centrale operativa del 118 che ha inviato un'ambulanza per i soccorsi. Con i sanitari anche i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Fermo. Sono stati effettuati alcuni tentativi di rianimarla sul posto e poi è stata portata al pronto soccorso del Murri di Fermo. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.