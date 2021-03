Mascherine, sgarrano troppi giovani: la polizia li ammonisce ma poi scattano le multe salate

FERMO - Sono proseguiti i controlli interforze decisi dal prefetto Vincenza Filippi al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e disposti dal questore Rosa Romano. In azione il personale della polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e gli operatori delle polizie locali di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Numerose le persone controllate (120) e i veicoli sottoposti a verifica (70) e nei confronti dei conducenti per un totale di 3 multe, in particolare per comportamenti alla guida pericolosi per la circolazione stradale.

Sono stati 25 gli esercizi pubblici presso i quali sono stati effettuati accertamenti in merito al rispetto delle norme determinate dalla zona rossa. La sola polizia ha controllato, nel fine settimana, più di 250 persone e 180 veicoli sia per la prevenzione dei reati che per il contrasto alla diffusione della pandemia. Vento, pioggia e limitazioni agli spostamenti che derivano dalle regole per la zona rossa hanno di fatto ridotto notevolmente le presenze nelle zone del litorale, tanto che sono state solamente due le sanzioni legate al Covid a carico di altrettante persone che, in un luogo pubblico, non utilizzavano le mascherine.

La maggior parte delle sanzioni degli ultimi giorni riguardano soprattutto giovani ai quali il personale della polizia ha più volte fatto presente che la media di età degli infetti negli scorsi mesi si è notevolmente ridotta e vi sono numerosi casi, sia in ambito nazionale che internazionale, anche di adolescenti ricoverati in terapia intensiva. Ulteriori e analoghi servizi verranno svolti, senza tregua, per garantire la sicurezza di tutti i residenti nella nostra provincia e per contrastare ogni comportamento illegittimo che mette a rischio la salute e consente la diffusione del contagio.

