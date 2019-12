Fermo, mostrano il dito medio e poi aggrediscono i poliziotti: denunciati e quartiere presidiato

FERMO - Offende gli agenti della questura. Con il dito medio della mano alzato fa il “vaffa” al poliziotto e quando lo fermano prima offende e poi comincia a strattonare gli agenti. E’ successo mercoledì mattina a Lido Tre Archi. In via Aldo Moro, davanti a un locale, la squadra volante viene avvicinata da due extracomunitari, facce note alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE:

Chiede soldi, insulta e minaccia un vigilante poi si scaglia sui poliziotti

Civitanova, litiga con la sorella in mezzo alla strada e manda all'ospedale i poliziotti

I due uomini di colore hanno fatto gli sbruffoni. Risultato: denunciati a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e Lido Tre Archi presidiata come non mai da gazzelle e volanti. Un dato preoccupa, però, ed è l’aumento di aggressioni alle divise sulle strade. Ma le divise rispondono con un’intemerata senza precedenti. Da quando è successo, a Tre Archi c’è uno spiegamento di forze tra polizia e carabinieri costante. Controlli a tappeto. Nell’occasione in cui uno dei due ha mostrato il dito medio della mano destra ai poliziotti e la volante si è fermata. I due agenti sono scesi per procedere con le identificazioni ma il più aggressivo della coppia ha cominciato con le offese e poi ha cominciato a spintonare, a strattonare. Il connazionale, anziché calmarlo, ha cominciato a inveire pure lui contro gli agenti, prima di darsi alla fuga insieme all’altro. Ne è scaturito un inseguimento da film, sono arrivati altri equipaggi della questura, la pattuglia dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico e della squadra mobile. Uno dei due stranieri è stato bloccato, l’altro individuato, entrambi denunciati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA